2022-06-26 08:30:00 – 2022-06-26 18:00:00

Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire Saint-Quentin-sur-Indrois EUR Pour la deuxième année consécutive, notre rallye touristique St Quentinois vous fera découvrir des sites remarquables. Afin de découvrir toutes les étapes, une suite d'indices à interpréter, des codes à traduire, et de repères à dénicher vous seront donnés. Il y aura également pour tous les âges des jeux ludiques et de grands éclats de rire à partager. Prévoir son pique nique. Bonne humeur garantie mairie.stquentinsurindrois@wanadoo.fr +33 2 47 92 51 86

