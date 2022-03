Rallye touristique Saint-Ouen-du-Breuil Saint-Ouen-du-Breuil Catégories d’évènement: Saint-Ouen-du-Breuil

Seine-Maritime

Rallye touristique Saint-Ouen-du-Breuil, 26 mai 2022, Saint-Ouen-du-Breuil. Rallye touristique Saint-Ouen-du-Breuil

2022-05-26 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 18:00:00

Une journée découverte ludique en famille ou entre amis ça vous dit? Le Comité des Fêtes organise un rallye le jeudi de l'ascension! C'est ouvert à tous, venez nombreux! Parcours surprise autour de Saint-Ouen-du-Breuil environ 20km! Apportez votre pique-nique!

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-du-Breuil, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Ouen-du-Breuil Adresse Ville Saint-Ouen-du-Breuil lieuville Saint-Ouen-du-Breuil Departement Seine-Maritime

