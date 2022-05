RALLYE TOURISTIQUE MOTO Saint-Georges-le-Gaultier, 21 mai 2022, Saint-Georges-le-Gaultier.

RALLYE TOURISTIQUE MOTO Stade Rue des Ardoisières Saint-Georges-le-Gaultier

2022-05-21 – 2022-05-21 Stade Rue des Ardoisières

Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe Saint-Georges-le-Gaultier

EUR 12 L’Association des Roule-Molo organise son 1er rallye touristique moto à la découverte de la Mayenne.

Accueil au stade de Saint-Georges-le-Gaultier à partir de 8h, départs entre 9h et 9h30.

12€ par moto, balade aux quiz, jeux et énigmes.

Buvette et sandwichs sur place le midi. Possibilité de repas le soir pour 10€ : saucisses / frites / dessert.

Inscriptions et renseignements au 06 46 28 63 31 ou au 06 19 02 38 84.

Organisé par l’Association des Roule-Molo.

L’Association des Roule-Molo organise son 1er rallye touristique moto à la découverte de la Mayenne.

arm72@orange.fr

L’Association des Roule-Molo organise son 1er rallye touristique moto à la découverte de la Mayenne.

Accueil au stade de Saint-Georges-le-Gaultier à partir de 8h, départs entre 9h et 9h30.

12€ par moto, balade aux quiz, jeux et énigmes.

Buvette et sandwichs sur place le midi. Possibilité de repas le soir pour 10€ : saucisses / frites / dessert.

Inscriptions et renseignements au 06 46 28 63 31 ou au 06 19 02 38 84.

Organisé par l’Association des Roule-Molo.

Stade Rue des Ardoisières Saint-Georges-le-Gaultier

dernière mise à jour : 2022-04-06 par