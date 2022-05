Rallye Touristique Montreuil-sur-Mer, 1 mai 2022, .

Rallye Touristique Montreuil-sur-Mer

2022-05-01 – 2022-05-01

Les Clubs Lions de Montreuil et ses Vallées & de Berck – Le Touquet Côte d’Opale,

Rallye Touristique de Montreuil-sur-Mer le 1er mai 2022

——————————-

Après deux années privées d’évènements solidaires, les Clubs Lions de Montreuil et ses Vallées & de Berck – Le Touquet Côte d’Opale vous propose la 6ème édition de leur traditionnel Rallye Touristique du 1er Mai.

Intitulé « Quatre roues pour avancer », il est ouvert à tout véhicule (modernes et anciens) dans le but de financer une canne électronique.

Départ organisé dès 9h00.

—————————–

Rendez-vous des équipages à 8h30, Place du Général de Gaulle à Montreuil sur Mer.

Le roadbook nous conduira dans l’Audomarrois pour se terminer dans le Pays du Marais où nous prendrons notre déjeuner qui sera suivi d’une « surprise » !… Puis le retour des équipages restera libre.

Frais de participation : 30€/Véhicule + Conducteur et passager : 35 €/adulte (ou 20 €/enfant -12 ans).

Inscriptions avant le 15 avril – Contact Hubert Parent : +33 (0)6.85.83.15.64 – Par mail : hubertparent@orange.fr

hubertparent@orange.fr +33 6 85 83 15 64

dernière mise à jour : 2022-04-08 par