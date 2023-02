Rallye touristique de Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Rallye touristique de Saint-Céré, 27 mai 2023, Saint-Céré

Lot EUR Programme détaillé en cours La 8ème édition de ce rallye vous fera découvrir des panoramas peu connus, entre l’ouest du Lot et le sud de la Corrèze.

Voitures anciennes (Avant 1990) et de prestige entre Monts et Barrages de Lot et Corrèze ©rally st cere

