2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Céré Lot Saint-Céré EUR Ce rallye vous fera découvrir des panoramas peu connus, entre l’ouest du Lot et le sud de la Corrèze.

Deux formules vous sont proposées : rallye complet ou rallye d’un jour. Les participants pourront soit disputer le rallye dans sa totalité, soit sur une seule journée en rejoignant les participants le dimanche matin à Saint-Céré.

Samedi : Départ d’ Autoire, arrivée Beaulieu sr Dordogne

Dimanche : Départ St Céré, arrivée Cornac

Programme détaillé sur : rallyerotary@orange.fr +33 6 45 36 72 69 ©rally st cere

