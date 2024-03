Rallye touristique Ciron, dimanche 19 mai 2024.

Dimanche

Curiosités, richesses du patrimoine. Un savant mélange entre la chasse au trésor, circuit découverte, par énigmes et jeux ludiques. Le patrimoine français de surcroît Berrichon est incroyablement riche et varié, parfois plus qu’on ne le croit.

Tous les deux ans le comité des fêtes met en place un circuit touristique confectionné par certains membres du groupe, permettant ainsi aux participants de découvrir notre région et ce, dans la bonne humeur et afin de passer une journée agréable voire inoubliable. Durant cette journée des énigmes sont posées, des défis sont à relever, des jeux sportifs, intellectuels, sont proposés et tout cela dans le merveilleux cadre du patrimoine et du paysage Berrichon ou de ses régions avoisinantes. Depuis la première édition l’organisation ne cesse de s’améliorer, et chaque année les activités sont toujours plus variées et les sites émerveillent toujours plus les participants. Cette journée c’est terminée par un repas convivial servi par le comité des fêtes de la commune de Sauzelles. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:30:00

fin : 2024-05-19

Ciron 36220 Indre Centre-Val de Loire

