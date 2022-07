Rallye Touristique : Au pays des Birettes Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Rallye Touristique : Au pays des Birettes Aubigny-sur-Nère, 24 juillet 2022, Aubigny-sur-Nère. Rallye Touristique : Au pays des Birettes

Parc des Sports Joseph Mor Aubigny-sur-Nère Cher

2022-07-24 09:00:00 – 2022-07-24 Aubigny-sur-Nère

Cher Aubigny-sur-Nère Départ d’Aubigny au Parc des Sports à 9h

Résultats à Ménétréol-sur-Sauldre vers 16h

Récompenses pour tous Inscription obligatoire Chacun ramène son pique-nique – Food Truck à l’arrivée Circuit découverte en voiture du patrimoine d’Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre et La Chapelle-d’Angillon +33 6 17 17 13 11 Départ d’Aubigny au Parc des Sports à 9h

Résultats à Ménétréol-sur-Sauldre vers 16h

Récompenses pour tous Inscription obligatoire Chacun ramène son pique-nique – Food Truck à l’arrivée Rallye des birettes

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Parc des Sports Joseph Mor Aubigny-sur-Nère Cher Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Rallye Touristique : Au pays des Birettes Aubigny-sur-Nère 2022-07-24 was last modified: by Rallye Touristique : Au pays des Birettes Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 24 juillet 2022 Parc des Sports Joseph Mor Aubigny-sur-Nère Cher

Aubigny-sur-Nère Cher