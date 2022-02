Rallye Touristique à Vélo Beaucourt Beaucourt Catégories d’évènement: Beaucourt

Rallye touristique à vélo dans le Sud Territoire organisé par Passion VTT Beaucourt. La boucle de 33km et 320m de dénivelé emprunte principalement des pistes cyclables, chemins blancs et route sans difficulté particulière. Ce circuit permanent de balade à vélo fera découvrir les lieux historiques de Beaucourt (patrimoine Japy), Delle (centre historique), Joncherey (mémorial du caporal Peugeot), Grandvillars (forges), Morvillars (châteaux). Chaque ville sera l'occasion d'une étape pour découvrir son histoire à l'époque de la création du Territoire de Belfort. passionvtt.beaucourt@gmail.com

