Rallye touristique, 3 juillet 2022

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 11:00:00 EUR Pour rester actif et en bonne santé, l’association My Bien Être en partenariat avec les Amis du Patrimoine de Kembs organisent un parcours sportif comprenant deux formules : 6km à pied ou 10km à vélo. Un quizz animera ce parcours avec des lots à gagner.

