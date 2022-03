Rallye Terres du Gâtinais Corbeilles, 29 avril 2022, Corbeilles.

2022-04-29 – 2022-05-01

Corbeilles Loiret Corbeilles

En 2022, cette compétition sera divisée en 10 étapes, elle sera la 3ème du championnat et la 1ère de l’année dans la zone Nord de la France. Ce rallye Tout-terrain se déroule principalement sur des pistes et des chemins non revêtus. Les parcours sont composés de 4 épreuves spéciales pour cette 16ème édition. La discipline regroupe Buggys, 4×4 et SSV ( Side by Side Vehicule ) en 4 ou 2 roues motrices qui traverseront Chapelon, Corbeilles, Lorcy, Mignerette, Mignères, Moulon, Pannes, St Maurice-sur-Fessard et Villevoques.

Rallye Terres du Gâtinais

https://www.rallyegatinais.fr/

RALLYE TERRES DU GATINAIS

Corbeilles

