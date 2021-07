Brindas Brindas Brindas, Rhône Rallye « Sur les traces de Guignol » Brindas Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Rhône

Rallye « Sur les traces de Guignol » Brindas, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Brindas. Rallye « Sur les traces de Guignol » 2021-07-09 14:00:00 – 2021-07-09 17:00:00 Musée Théâtre Guignol 18 montée de la Bernade

Brindas Rhône Brindas EUR Partez à la découverte du patrimoine de Brindas et parcourez les lieux fréquentés par la famille Mourguet. A votre arrivée, vous recevrez une petite récompense. Votre ticket d’entrée vous donne accès à la visite du musée.

Activité à faire en famille. office.tourisme@ccvl.fr +33 4 78 57 57 47 dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Lieu Brindas Adresse Musée Théâtre Guignol 18 montée de la Bernade Ville Brindas