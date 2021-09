Meillant Meillant Cher, Meillant Rallye selfie Meillant Meillant Catégories d’évènement: Cher

Meillant

Rallye selfie Meillant, 19 septembre 2021, Meillant. Rallye selfie 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 15:00:00

Meillant Cher Meillant A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le village de Meillant au cours d’un rallye selfie. Les feuillets sont à retirer au salon de thés La Cour des Thés de 14h à 15h. oh.meillant@orange.fr +33 2 48 63 30 86 https://ohmeillant.com/ A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le village de Meillant au cours d’un rallye selfie. Les feuillets sont à retirer au salon de thés La Cour des Thés de 14h à 15h. Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Meillant Autres Lieu Meillant Adresse Ville Meillant lieuville 46.78231#2.50472