RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE Saint-Viaud, 28 août 2022, Saint-Viaud.

RALLYE ROUTE, VTT, MARCHE

Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique

2022-08-28 07:30:00 – 2022-08-28

Saint-Viaud

Loire-Atlantique

1 circuit vélo balade : 35 kms (3€)

3 circuits route : 47, 71 et 98 kms (3€)

3 circuits VTT : 17, 35 et 55 kms (5€)

3 circuits marche : 10, 16 et 25 kms (5€)

Inscriptions de 7h30 à 9h30, café offert.

11h30 : remise des récompenses

Ravitaillement sur les circuits, sandwichs et verre de l’amitié sportive à l’arrivée

vsv44320@gmail.com

Saint-Viaud

dernière mise à jour : 2022-07-26 par