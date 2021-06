Albi Place Sainte-Cécile Albi, Tarn Rallye Renault d’Avant Guerre Place Sainte-Cécile Albi Catégories d’évènement: Albi

L'association « Renault Avant-Guerre » a choisi l'Albigeois pour organiser son rallye dans le Sud. Une vingtaine de Renault de 1910 à 1939 emprunterons les routes tarnaises avec un circuit chaque jour. Mardi 13 juillet : le vignoble Gaillacois : petit déjeuner à La Drèche , Cagnac Cordes, Cestayrols,Noailles , Labastide de Lévis , arrivée place de la cathédrale d'Albi a 16h visite de la cité épiscopale, Mercredi 14 juillet « la vallée du Tarn ». St juery, Ambialet , Trebas, retour par la rive droite. Le club local TRAC Albi « Ambassadeur de la cité épiscopale n°535 » accueillera les participants le mardi 13 juillet à 16h place de la Cathédrale d'Albi.

