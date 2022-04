Rallye régional de Labretonie Labretonie, 25 juin 2022, Labretonie.

Rallye régional de Labretonie Labretonie

2022-06-25 – 2022-06-26

Labretonie Lot-et-Garonne Labretonie

Le Ranch de Bel air organise son Rallye !

A cheval, à pied ou en VTT, participez au rallye avec 2 boucles : 12 km et 25km.

Samedi soir : soirée cabaret équestre, concert, buvette et foodtruck, marché artisanal.

Casse-croute et repas possibles!

Sur inscription.

+33 6 74 87 46 39

©Ranch du Bel Air

Labretonie

dernière mise à jour : 2022-04-27 par