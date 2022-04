Rallye – Promenade à vélo La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

Rallye – Promenade à vélo La Ferté-en-Ouche, 1 mai 2022, La Ferté-en-Ouche. Rallye – Promenade à vélo La Ferté-en-Ouche

2022-05-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-01 12:00:00 12:00:00

La Ferté-en-Ouche Orne Promenade à vélo avec pauses et ravitaillements sur le parcours de 45km. Visite de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame du Bois. Vélos électriques autorisés. Repas du midi sur réservation uniquement. Promenade à vélo avec pauses et ravitaillements sur le parcours de 45km. Visite de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame du Bois. Vélos électriques autorisés. Repas du midi sur réservation uniquement. +33 6 78 02 34 45 Promenade à vélo avec pauses et ravitaillements sur le parcours de 45km. Visite de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame du Bois. Vélos électriques autorisés. Repas du midi sur réservation uniquement. La Ferté-en-Ouche

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche, Orne Autres Lieu La Ferté-en-Ouche Adresse Ville La Ferté-en-Ouche lieuville La Ferté-en-Ouche Departement Orne

La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-en-ouche/

Rallye – Promenade à vélo La Ferté-en-Ouche 2022-05-01 was last modified: by Rallye – Promenade à vélo La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche 1 mai 2022 La Ferté-en-Ouche Orne

La Ferté-en-Ouche Orne