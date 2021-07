Raincheval Raincheval Raincheval, Somme Rallye pour un château – Raincheval Raincheval Raincheval Catégories d’évènement: Raincheval

Somme

Rallye pour un château – Raincheval Raincheval, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Raincheval. Rallye pour un château – Raincheval 2021-07-25 15:00:00 – 2021-07-25 16:30:00

Raincheval Somme Raincheval 1 Rallye pédestre (équipe de 1 à 5 pers.). Découverte du patrimoine, du village et du château. Dégustation de produits locaux. Rallye pédestre (équipe de 1 à 5 pers.). Découverte du patrimoine, du village et du château. Dégustation de produits locaux. +33 3 22 75 16 42 Rallye pédestre (équipe de 1 à 5 pers.). Découverte du patrimoine, du village et du château. Dégustation de produits locaux. Office de tourisme dernière mise à jour : 2021-07-20 par SIM Picardie – OT DU PAYS DU COQUELICOT

Détails Catégories d’évènement: Raincheval, Somme Autres Lieu Raincheval Adresse Ville Raincheval lieuville 50.0744#2.43876