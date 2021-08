Saint-Ciers-d'Abzac Commune de Saint-Ciers-d'Abzac Gironde, Saint-Ciers-d'Abzac Rallye pour tous à la découverte du patrimoine communal Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Saint-Ciers-d'Abzac Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Gratuit. Sans inscription. Prévoir un stylo.

Jeux et questions sur les lieux patrimoniaux visités. Au niveau du sous-bois, devant le cimetière des jeux en bois seront mis à disposition du public. Commune de Saint-Ciers-d’Abzac Bourg, 33910 Saint-Ciers-d’Abzac Saint-Ciers-d’Abzac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

