Pornic Loire-Atlantique Accessible aux bateaux de 6.50m à 24m.

Deux nuits au port de Piriac Nouveau format, nouvelle épreuve ! Le Rallye de la ville de Pornic : cette manifestation nautique a pour but de réunir et faire naviguer ensemble des plaisanciers dans une ambiance conviviale et sécurisante. infos@cnpornic.com +33 2 40 82 34 72 http://www.cnpornic.com/ Accessible aux bateaux de 6.50m à 24m.

