RALLYE PORNIC/ ILE D’YEU/PORNIC Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic, vendredi 14 juin 2024.

Si vous avez envie de pratiquer la navigation semi-hauturière et que votre bateau mesure entre 6.50 m et 24 m, notre Rallye est fait pour vous. Navigation en flottille et convivialité seront au rendez-vous.

Le programme

Vendredi 14 juin Pornic > île d’Yeu-Pornic

Samedi 15 juin Tour de l’île d’Yeu

Dimanche 16 juin île d’Yeu > Pornic .

