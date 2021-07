Rallye photos – CAP 33 KAWA NHAN Léognan, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Léognan.

Rallye photos – CAP 33 KAWA NHAN 2021-07-10 – 2021-07-10 KAWA NHAN – HORS LES MURS 10 PLACE JOANE

Léognan Gironde

Le Kawa vous propose une immersion dans Léognan au début du 20ème siècle à travers d’anciennes cartes postales du bourg. Vous découvrirez de façon ludique notre jolie ville à travers ce rallye photos ; son patrimoine culturel, ses commerces… En passant par le domaine de Pontaulic et les anciennes boutiques du village d’antan, un parcours en boucle de moins de 2 km à pied vous attend, en présence de Michel et de l’équipe du Kawa Nhan, en collaboration avec l’Office de tourisme de Montesquieu. Départ du café à 15h, en petit groupe, équipés de votre téléphone portable. Le principe est de prendre les photos des lieux à découvrir, à l’époque d’aujourd’hui. Ce jeu collaboratif se terminera par une remise de prix et des échanges de vos découvertes en compagnie de Michel.Constitution de petits groupes avec des départs différés.

Maximum 20 pers au total

Inscription par email

Kawa Nhan

dernière mise à jour : 2021-07-02 par