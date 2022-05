Rallye photo Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: 61110

Rémalard-en-Perche

Rallye photo Rémalard en Perche, 25 juin 2022, Rémalard en Perche. Rallye photo Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Rémalard en Perche

2022-06-25 – 2022-06-25 Rémalard 22 Rue Marcel Louvel

Rémalard en Perche 61110 L’atelier photo jeunes de la Maison pour Tous de Rémalard en Perche propose un rallye-photo à travers le village. Départ à 14h de l’Office de Tourisme et arrivée vers 16h au Passage. Tout Public. Gratuit. L’atelier photo jeunes de la Maison pour Tous de Rémalard en Perche propose un rallye-photo à travers le village. Départ à 14h de l’Office de Tourisme et arrivée vers 16h au Passage. Tout Public. Gratuit. L’atelier photo jeunes de la Maison pour Tous de Rémalard en Perche propose un rallye-photo à travers le village. Départ à 14h de l’Office de Tourisme et arrivée vers 16h au Passage. Tout Public. Gratuit. Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 61110, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Ville Rémalard en Perche lieuville Rémalard 22 Rue Marcel Louvel Rémalard en Perche Departement 61110

Rémalard en Perche Rémalard en Perche 61110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Rallye photo Rémalard en Perche 2022-06-25 was last modified: by Rallye photo Rémalard en Perche Rémalard en Perche 25 juin 2022 61110 Rémalard en Perche

Rémalard en Perche 61110