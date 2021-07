Blendecques Parc de l’hôtel de ville,Blendecques Blendecques, Pas-de-Calais Rallye-photo Parc de l’hôtel de ville,Blendecques Blendecques Catégories d’évènement: Blendecques

Pas-de-Calais

Rallye-photo Parc de l’hôtel de ville,Blendecques, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Blendecques. Rallye-photo

Parc de l’hôtel de ville, Blendecques, le dimanche 19 septembre à 13:30

Partez à la recherche de 10 lieux cultes dans la ville de Blendecques avec l’aide de la feuille de route composée de 10 questions. Une fois sur place, réalisez vos plus belles photographies. _Durée : 4h_ _Catégories : 6–10 ans / 10 ans et +_ _Rdv au Parc de l’hôtel de ville, 22 rue Louis Blériot, Blendecques pour recevoir une feuille de route._ _A la fin du circuit, rdv au Parc de l’hôtel de ville pour faire contrôler vos photographies et recevoir une récompense._ _Inscriptions du 30/08 au 12/09 par mail : [rallyephotos.blendecques@gmail.com](mailto:rallyephotos.blendecques@gmail.com)_ Rallye-Photo en famille à Blendecques Parc de l’hôtel de ville,Blendecques Hôtel de ville, 22 Rue Louis Blériot, Blendecques Blendecques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blendecques, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de l’hôtel de ville,Blendecques Adresse Hôtel de ville, 22 Rue Louis Blériot, Blendecques Ville Blendecques lieuville Parc de l’hôtel de ville,Blendecques Blendecques