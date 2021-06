Rallye Photo Masevaux-Niederbruck, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Masevaux-Niederbruck.

Rallye Photo 2021-07-01 – 2021-08-26

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

Partez à la découverte de la ville muni de votre appareil photo !

Résolvez chaque énigme du jeu et prenez en photo la réponse. Selectionnez la plus belle photo de votre rallye et envoyez-la à l’Office de Tourisme de Masevaux pour tenter de gagner une séance photo et le tirage d’une des photos de la séance.

Vous pouvez nous envoyer votre photo : par mail à masevaux@hautes-vosges-alsace.fr ou par Messenger à la page Facebook Vallée de la Doller et du Soultzbach – Office de Tourisme. Vous pouvez également vous rendre à l’Office de Tourisme avec une clé USB contenant la photo.

Nous exposerons vos photos et c’est le public qui votera pour sa photo préférée ! Le gagnant sera contacté à l’issu de l’exposition, le 20 septembre.

Flyer de jeu disponible à l’Office de Tourisme de Masevaux.

Partez à la chasse aux monuments de Masevaux en répondant aux énigmes proposées par l’Office de Tourisme.

+33 3 89 82 41 99

