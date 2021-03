Rouen MJC rive gauche (départ) Rouen Rallye photo « les petites eaux de Robec » MJC rive gauche (départ) Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Rallye photo « les petites eaux de Robec » MJC rive gauche (départ), 11 mars 2021-11 mars 2021, Rouen. Rallye photo « les petites eaux de Robec »

du jeudi 11 mars au vendredi 12 mars à MJC rive gauche (départ) Gratuit – Inscription obligatoire

Parcours dans la ville de Rouen à la découverte de ses cours d’eau et leur histoire MJC rive gauche (départ) Place Hanovre Rouen Centre Ville Rive Gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T15:30:00 2021-03-11T17:30:00;2021-03-12T15:30:00 2021-03-12T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu MJC rive gauche (départ) Adresse Place Hanovre Ville Rouen