Rallye Photo – Les Archi Kurieux Brest, 19 décembre 2021, Brest.

Rallye Photo – Les Archi Kurieux Rue de Siam Arbre empathique Brest

2021-12-19 14:30:00 – 2021-12-19 16:30:00 Rue de Siam Arbre empathique

Brest Finistère Brest

Embarquez pour un rallye photo captivant.

Votre mission : parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés photographiés par l’animateur. Répondez aux questions posées pour chaque détail pour décrypter la mission photo à réaliser en fin d’activité. Une bonne occasion de stimuler la curiosité des adultes et des enfants. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête : la ville est pleine de jolies trouvailles, même pour les connaisseurs ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte.

Plusieurs niveaux possibles, à partager en famille (enfants dès 4-5 ans, accompagnés d’un adulte).

Pass sanitaire obligatoire

Réservations sur le site internet www.lesarchikurieux.fr.

Tarif(s) : à partir de 8 € par personne

Contact : catherine.le-lay@lesarchikurieux.fr

catherine.le-lay@lesarchikurieux.fr +33 2 55 59 69 50 https://www.lesarchikurieux.fr/

Tarif(s) : à partir de 8 € par personne

