Rallye Photo – Les Archi Kurieux Brest, 31 octobre 2021, Brest.

Rallye Photo – Les Archi Kurieux Brest Arbre empathique Brest

2021-10-31 14:30:00 – 2021-10-31 16:00:00 Brest Arbre empathique

Brest Finistère Brest Finistère

Embarquez pour un rallye photo captivant.

Telle une chasse au trésor visuelle, explorez la ville et ses ruelles méconnues pendant 1h30 avec ce jeu d’observation pour retrouver les détails originaux et insolites. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre recherche. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits !

Cette activité est à partager en famille ou entre amis et s’effectue en autonomie dans la ville. Les enfants doivent donc être accompagnés d’un adulte.

Sur réservation auprès des Archi Kurieux.

+33 6 69 64 83 66 https://www.lesarchikurieux.fr/

