La Forêt Monumentale, le dimanche 26 septembre à 14:30

Apportez un appareil photo ou un smartphone. Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire

Venez découvrir la Forêt Monumentale lors d’un rallye photographique ! Le but essayer de prendre les même photos que nous, à l’aide d’un plan du parcours. La Forêt Monumentale Parking du Grand Canton, La Bretèque, Bois-Guillaume, Forêt Verte Bois-Guillaume La Bretèque Seine-Maritime

2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T16:30:00

