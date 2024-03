Rallye-photo en extérieur Saint-Marcel, samedi 20 avril 2024.

Rallye-photo en extérieur Saint-Marcel Morbihan

Explorez le parc du musée et ouvrez l’œil !

Muni d’une carte et d’une plaquette de jeu, les participants devront trouver les lieux ou objets représentés sur les photos.

Tous les jours, gratuit.

Durée 1 heure. Activité en autonomie.

Réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Informations et réservations au 02 97 75 16 90 ou mediation.musee@oust-broceliande.bzh .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-05-05

Musée de La Résistance

Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne mediation.musee@oust-broceliande.bzh

L’événement Rallye-photo en extérieur Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande