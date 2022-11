Rallye-photo en extérieur Saint-Marcel Saint-Marcel Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Marcel

Rallye-photo en extérieur Saint-Marcel, 1 décembre 2022, Saint-Marcel.

Musée de La Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan

2022-12-01 – 2023-12-31

Morbihan Saint-Marcel Explorez le parc du musée et ouvrez l’oeil…Muni d’une carte et d’une plaquette de jeu, les participants devront trouver les lieux ou objets représentés sur les photos.

Tous les jours. Gratuit. Durée: 1 heure. Activité en autonomie.

Réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Informations et réservations au 02 97 75 16 90 ou mediation.musee@oust-broceliande.bzh +33 2 97 75 16 90 http://www.resistance-bretonne.com/ Saint-Marcel

