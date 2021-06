Montargis Espace Naturel des Savoies et Népruns Loiret, Montargis Rallye photo avec la ludothèque à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns Espace Naturel des Savoies et Népruns Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Espace Naturel des Savoies et Népruns, le mercredi 7 juillet à 14:00

La ludothèque d’Amilly organise un grand jeu photographique en famille ou entre amis, d’une durée d’environ une heure, à l’Espace naturel des Savoies et des Népruns. Pensez à vous munir de votre appareil photo et d’un crayon ! Mercredi 7 juillet entre 14h et 17h30 (arrivée possible jusqu’à 16h30 pour obtenir votre feuille de route). **Rendez-vous sur l’aire de pique-nique de l’Espace naturel des Savoies et des Népruns.** Renseignements et inscriptions : 02 38 28 76 75 ou [ludotheque@amilly45.fr](mailto:ludotheque@amilly45.fr) Rallye photo avec la ludothèque Espace Naturel des Savoies et Népruns AMILLY 45200 Moulin Bardin Montargis Loiret

