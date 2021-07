Rallye Photo aux alentours de la cidrerie avec les Archi Kurieux Pouldreuzic, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pouldreuzic.

Rallye Photo aux alentours de la cidrerie avec les Archi Kurieux 2021-07-16 – 2021-07-16 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère

Rallye Photo avec les Archi Kurieux : explorez la cidrerie et ses alentours (verger, chapelle, …) pendant 1h30 à 2h pour retrouver les détails originaux qui vous sont confiés. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte.

3 niveaux selon l’âge des participants.

Réservation obligatoire.

+33 2 98 54 41 86

Rallye Photo avec les Archi Kurieux : explorez la cidrerie et ses alentours (verger, chapelle, …) pendant 1h30 à 2h pour retrouver les détails originaux qui vous sont confiés. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte.

3 niveaux selon l’âge des participants.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par