Rallye photo au jardin des plantes Jardin des Plantes Nantes, 18 septembre 2021, Nantes.

Rallye photo au jardin des plantes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin des Plantes Nantes

Cette botaniste célèbre vous accueille et vous parle de ses découvertes du moment : Elle pense être en 1900 et imagine que le jardin des plantes est encore fréquenté par des promeneuses en robes longues et ombrelles ! Elle vous montre d’ailleurs pour preuve des photos récemment prises dans le jardin . Votre défi : vous avez une heure pour retrouver et photographier les lieux présentés sur les images anciennes D’Aimée Antoinette et les lui rapporter. Elle a laissé entendre que les gagnants seraient récompensés…

Jeu familial en semi-autonomie à partir de 7 ans Samedi et dimanche à partir de 14h Durée 1h15 Inscription obligatoire du 11 au 17 septembre. Pass sanitaire obligatoire sauf pour moins de 18 ans.

Le défi d’Aimée Antoinette Camus : Le seul rallye photo qui vous fera voyager dans le temps

Jardin des Plantes Nantes rue gambetta nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00