Rallye photo à travers la ville Bibliothèque de Waziers Waziers

Waziers

Rallye photo à travers la ville Bibliothèque de Waziers, 22 janvier 2022, Waziers. Rallye photo à travers la ville

Bibliothèque de Waziers, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00 Sur inscription

Serez-vous capable de reconnaître les lieux et objets emblématiques de la ville de Waziers ? Bibliothèque de Waziers 58 rue Pasteur 59119 Waziers Waziers Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:30:00

