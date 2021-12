Reichsfeld Reichsfeld Bas-Rhin, Reichsfeld Rallye photo à Reichsfeld Reichsfeld Reichsfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichsfeld

Rallye photo à Reichsfeld Reichsfeld, 1 janvier 2021, Reichsfeld. Rallye photo à Reichsfeld Reichsfeld

2021-01-01 – 2021-12-31

Reichsfeld Bas-Rhin Reichsfeld Redécouvrez Reichsfeld en famille & en vous amusant ! Jeunes détectives, au travers de photos, vous serez sur la piste d’un ours ! Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de lier les photos à votre environnement. Ce circuit est assez grand et peut être fait en plusieurs fois. Livret à télécharger (ci-dessous) Balade familiale sur la piste d’un ours Redécouvrez Reichsfeld en famille & en vous amusant ! Jeunes détectives, au travers de photos, vous serez sur la piste d’un ours ! Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de lier les photos à votre environnement. Ce circuit est assez grand et peut être fait en plusieurs fois. Livret à télécharger (ci-dessous) Reichsfeld

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichsfeld Autres Lieu Reichsfeld Adresse Ville Reichsfeld lieuville Reichsfeld