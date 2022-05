Rallye-Photo à Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine, 15 mai 2022, Port-Jérôme-sur-Seine.

Rallye-Photo à Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine

2022-05-15 – 2022-05-15

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine

Photographiez-vous et votre équipe, avec votre smartphone, pour relever des défis originaux, amusants et qui feront appel à votre créativité au sein d’endroits-clés de la ville.

Partez à l’aventure en équipe tout en découvrant la ville ou en la redécouvrant sous un nouveau jour ! Animation gratuite, pour toute la famille, offerte par la ville.

Déroulé du jeu :

Équipé d’un smartphone, chaque groupe va partir à l’aventure dans les rues de Port-Jérôme-sur-Seine afin de photographier une série de 20 situations originales et amusantes.

Les participants et participantes devront se mettre en scène pour donner vie aux situations données et les immortaliser.

L’animation se déroule en deux manches. À chaque manche, les joueurs et joueuses ont 10 thèmes différents qu’ils doivent prendre en photo. Chaque photo est envoyée sur un site internet avec un classement en temps réel récompensant leur originalité.

Les trois premières photos seront visibles par toutes les équipes afin d’en faire profiter tout le monde.

Inscription en ligne jusqu’à 15 minutes avant le début de la session, sous réserve de places disponibles.

evenement@creanim.net https://www.facebook.com/events/693149001883703/

Port-Jérôme-sur-Seine

