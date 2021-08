Rallye photo à la découverte du patrimoine local Espace “Chemins-Bideak”, 19 septembre 2021, Saint-Palais.

Rallye photo à la découverte du patrimoine local

Espace “Chemins-Bideak”, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Equipés d’un appareil photo ou d’un téléphone portable, partagez votre vision des trésors de notre patrimoine local ! L’association Begirada vous invite à découvrir le patrimoine local et à le mettre en valeur à travers votre oeil de photographe. Seul, en famille ou entre amis, équipés d’un téléphone portable ou d’un appareil photo, votre créativité n’aura plus de limite pour mettre en scène nos trésors patrimoniaux. Un moment convivial qui n’aura pour mots d’ordre que la découverte, l’humour et la créativité. Au moment de votre inscription le matin même, vous recevrez les consignes de ce défi ludique et culturel. Les départs se font dans la matinée, entre 10h et 12h. Les photos devront être remises au jury pour 16H maximum. 18h : présentaiton des photos dans l’auditorium et remise des prix. Les photos seront présentées au public le samedi, à 18h dans l’auditorium de l’espace Chemins-Bideak. Un jury composé de bénévoles de l’association décernera des prix par équipe.

Tarif : 3€ / équipe

Espace “Chemins-Bideak” 1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques



2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00