Rallye pédestre Rue de l’Abbaye Thouars, dimanche 15 septembre 2024.

Rallye pédestre Rue de l’Abbaye Thouars Deux-Sèvres

La Missérieuse organise son deuxième rallye pédestre sur le thème du cinéma. L’association propose une randonnée dans le village de Missé où il faudra répondre à différentes questions. Dans l’esprit d’un terra aventura, il faudra bien observer et faire appel à vos souvenirs scolaires. 2 parcours 6km (prévoir entre 1h30 et 2h) et 9km (prévoir entre 2h et 2h30). Vous pourrez emporter un pique nique afin de partager un moment de convivialité pour terminer ce rallye. Un apéritif sera offert à l’arrivée. Le départ se fait par groupe de 10 personnes maximum. .

Début : 2024-09-15 08:30:00

fin : 2024-09-15

Rue de l’Abbaye Départ du stade de Football

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

