Rallye pédestre pour la conservation au Parc de Branféré Le Guerno, mercredi 24 avril 2024.

Le Parc animalier et botanique de Branféré vous invite à participer à une expérience unique et engagée un rallye pédestre pour la conservation qui se déroulera le 24 AVRIL 2024 à partir de 9h. Testez vos connaissances, amusez-vous et engagez-vous pour la conservation.

Cette journée vous permet de contribuer à la protection des animaux et à en apprendre davantage sur les initiatives de conservation soutenues par le Parc de Branféré.

▶ Déroulement du rallye pédestre à Branféré

Notre équipe vous accueillera entre 9h et 10h à l’accueil billetterie boutique. Vous y recevrez les consignes de jeu, votre matériel, et bénéficierez d’un accès matinal au Parc animalier et botanique de Branféré. Le rallye se déroulera de 9h à 12h, vous offrant l’opportunité de parcourir le site à la recherche d’indices photographiques, de répondre à des questions ludiques et de tester vos connaissances sur la conservation des animaux.

▶ Inscriptions et Tarifs

Notre rallye pédestre pour la conservation est une expérience accessible à partir de 8 ans.

Tarif 10 euros (intégralement reversés à la conservation)

Chaque personne inscrite recevra une entrée Parc, permettant un accès gratuit au site dans le cadre du rallye et pour le reste de la journée du 24 AVRIL.

Attention, les places sont limitées à 100 participants, alors ne tardez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant https://branfere.venue360.me/public/events/homepage?&org=ALL&eventPlan=37&season=ALL&groupBySeason=false

Inscrivez-vous et soyez les acteurs d’un engagement concret pour la conservation. .

Parc animalier et botanique de Branféré

Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne

