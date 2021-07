Jaujac Jaujac Ardèche, Jaujac Rallye pédestre « Plantes et pollinisateurs » Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Rallye pédestre « Plantes et pollinisateurs » Jaujac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Jaujac. Rallye pédestre « Plantes et pollinisateurs » 2021-07-08 – 2021-07-29 Parc naturel régional des monts d’Ardèche Maison du Parc, Domaine de Rochemure

Jaujac Ardêche Animation de 2h. Accessible à tous. Partez en famille pour un jeu de découverte du village de Jaujac, des plantes et des pollinisateurs avec Nicolas GRISOLLE du Pôle d’Animations Nature dernière mise à jour : 2021-05-24 par

lieuville 44.63445#4.25937