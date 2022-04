Rallye pédestre Mérey-sous-Montrond Mérey-sous-Montrond Catégories d’évènement: Doubs

Mérey-sous-Montrond

Rallye pédestre Mérey-sous-Montrond, 7 mai 2022, Mérey-sous-Montrond. Rallye pédestre Mérey-sous-Montrond

2022-05-07 13:30:00 – 2022-05-07 14:30:00

Mérey-sous-Montrond Doubs Mérey-sous-Montrond 7 EUR Le rallye pédestre est une balade sans difficulté d’environ 10km pimentée par des jeux d’adresse, de mémoire, de patience ou de connaissances. Il se déroule en équipe dans une ambiance familiale et détendue suivi par un repas à 20:00 “patate cancoillotte”. Organisé par PANI, association humanitaire agissant principalement dans les domaines de la santé, de l’éducation et pour le développement du Bénin. Le rallye pédestre est une balade sans difficulté d’environ 10km pimentée par des jeux d’adresse, de mémoire, de patience ou de connaissances. Il se déroule en équipe dans une ambiance familiale et détendue suivi par un repas à 20:00 “patate cancoillotte”. Organisé par PANI, association humanitaire agissant principalement dans les domaines de la santé, de l’éducation et pour le développement du Bénin. Mérey-sous-Montrond

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mérey-sous-Montrond Autres Lieu Mérey-sous-Montrond Adresse Ville Mérey-sous-Montrond lieuville Mérey-sous-Montrond Departement Doubs

Mérey-sous-Montrond Mérey-sous-Montrond Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merey-sous-montrond/

Rallye pédestre Mérey-sous-Montrond 2022-05-07 was last modified: by Rallye pédestre Mérey-sous-Montrond Mérey-sous-Montrond 7 mai 2022 Doubs Mérey-sous-Montrond

Mérey-sous-Montrond Doubs