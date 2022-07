RALLYE PÉDESTRE LUDIQUE PARENTS ENFANTS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges Mirecourt Rallye pédestre parent/enfant

Venez passer un moment en famille enfants, parents, grands-parents. Il n’y aura pas de perdant ! Rallye pédestre ludique (quiz sur la nature, l’environnement, le patrimoine…).

Proposé par l’Astragale.

Dès 6 ans.

Uniquement sur inscription avant le 29 Juillet 2022 auprès de l’Astragale au 06 83 91 03 79 ou à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver. contact@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.tourisme-mirecourt.fr/ OT Mirecourt

