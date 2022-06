Rallye pédestre Louchy-Montfand Louchy-Montfand Catégories d’évènement: Allier

Rallye pédestre

2022-07-10

Rendez-vous devant la salle des fêtes.



Allier Louchy-Montfand En avant pour un parcours ludique de 10km pour découvrir les pépites du village. Collation à mi-parcours au sein d’un manoir avec vue imprenable. Visite commentée de l’église suivie d’un apéritif. Repas traditionnel. louchy.montfand.patrimoine@gmail.com +33 6 98 60 26 61 Louchy-Montfand

