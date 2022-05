Rallye pédestre de la SEP – Pamproux Pamproux Pamproux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pamproux

Rallye pédestre de la SEP – Pamproux Pamproux, 15 mai 2022, Pamproux. Rallye pédestre de la SEP – Pamproux Pamproux

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15

Pamproux Deux-Sèvres Pamproux RALLYE DE LA SEP – dimanche 15 mai 2022

Départ 9h place de la Ferté à Pamproux.

La Section d’Éducation Populaire de Pamproux vous propose son célèbre rallye annuel d’environ 5 km à faire en famille, avec des amis, copains, voisins, etc…

Ce rallye pédestre (de renommée internationale…) est organisé par la précédente équipe gagnante donc le circuit et énigmes seront à découvrir le matin même !

De nombreux lots seront à gagner et vous aurez la possibilité de pique-niquer (repas tirés du panier) sur place entre participant(e)s.

Contact : Commune de Pamproux au 05 49 76 30 04 RALLYE DE LA SEP – dimanche 15 mai 2022

Départ 9h place de la Ferté à Pamproux.

La Section d’Éducation Populaire de Pamproux vous propose son célèbre rallye annuel d’environ 5 km à faire en famille, avec des amis, copains, voisins, etc…

Ce rallye pédestre (de renommée internationale…) est organisé par la précédente équipe gagnante donc le circuit et énigmes seront à découvrir le matin même !

De nombreux lots seront à gagner et vous aurez la possibilité de pique-niquer (repas tirés du panier) sur place entre participant(e)s.

Contact : Commune de Pamproux au 05 49 76 30 04 +33 5 49 76 30 04 RALLYE DE LA SEP – dimanche 15 mai 2022

Départ 9h place de la Ferté à Pamproux.

La Section d’Éducation Populaire de Pamproux vous propose son célèbre rallye annuel d’environ 5 km à faire en famille, avec des amis, copains, voisins, etc…

Ce rallye pédestre (de renommée internationale…) est organisé par la précédente équipe gagnante donc le circuit et énigmes seront à découvrir le matin même !

De nombreux lots seront à gagner et vous aurez la possibilité de pique-niquer (repas tirés du panier) sur place entre participant(e)s.

Contact : Commune de Pamproux au 05 49 76 30 04 SEP

Pamproux

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Pamproux Autres Lieu Pamproux Adresse Ville Pamproux lieuville Pamproux Departement Deux-Sèvres

Pamproux Pamproux Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pamproux/

Rallye pédestre de la SEP – Pamproux Pamproux 2022-05-15 was last modified: by Rallye pédestre de la SEP – Pamproux Pamproux Pamproux 15 mai 2022 Deux-Sèvres Pamproux

Pamproux Deux-Sèvres