Rallye pédestre dans le village Planty, 28 août 2022, Planty.

Rallye pédestre dans le village

Planty Aube

2022-08-28 – 2022-08-28

Planty

Aube

Planty

2 Eur Dimanche 28 août : PLANTY – Rallye pédestre dans le village en famille. Besoin de jouer, de se détendre, ce rallye vous attend. Parcourez le village et répondez aux questions. Le long du parcours il y aura des étapes de jeux pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge. Nous vous accueillerons avec plaisir. Départ à 9h30, buvette et restauration sur place. Nombreux lots à gagner. Participation 2 € pour les plus de 12 ans. Matériel : crayon et bonne humeur. Pré-inscription avant le 15 août au +33(0)7 49 37 39 69 ou rallye.planty@gmail.com

rallye.planty@gmail.com +33 7 49 37 39 69

Planty

