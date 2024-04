RALLYE PÉDESTRE Saint Omer de Blain Blain, dimanche 21 avril 2024.

Parcours ludique de 5 km en famille, entre amis et même seul, avec jeux, questionnaire et chef d’oeuvre à réaliser avec les éléments de la nature ou circuit spécial randonneurs de 11 km. Départ et arrivée à la salle du Bois Niel.

Inscription sur place dès 8h30. Départ libre de 9h à 10h.

Café d’accueil, ravitaillement et verre de l’amitié à l’arrivée.

Adulte 6€

Enfant, à partir de 6 ans 4€ .

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Saint Omer de Blain Cité du Bois Niel

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire rando.saintomerecole@gmail.com

