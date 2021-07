Rallye pédestre à Plougrescant Lannion, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lannion.

Rallye pédestre à Plougrescant 2021-07-14 14:00:00 – 2021-07-14 16:30:00

Lannion Côtes d’Armor

Vous séjournez dans l’un des campings de la commune ou de la région ? Vous souhaitez découvrir votre lieu de séjour de façon ludique et amusante, vous avez un bon esprit d’équipe ?

Ce jeu est fait pour vous. Constituez une équipe de 4 à 5 personnes et muni de votre carnet de route, suivez votre parcours, observez, déduisez, résolvez des énigmes… Amusez-vous !

Pratique : boucle d’environ 5km, prévoir des chaussures de marche ou de sport. Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent, un chapeau et des lunettes de soleil.

contact@echappees-tregoroises.bzh +33 6 01 48 34 31 http://www.echappees-tregoroises.bzh/

dernière mise à jour : 2021-07-08 par