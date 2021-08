Royat Royat Puy-de-Dôme, Royat Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Royat – Journées Européennes du Patrimoine Royat Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Royat – Journées Européennes du Patrimoine Royat, 18 septembre 2021, Royat. Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Royat – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 devant l’Office de Tourisme Place Allard

Royat Puy-de-Dôme Royat Rallye pédestre arpe.royat@gmail.com +33 7 82 01 36 63 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Royat Autres Lieu Royat Adresse devant l’Office de Tourisme Place Allard Ville Royat lieuville 45.7676#3.05598