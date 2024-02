RALLYE PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE HALTE À SAINT-CHÉLY-D’APCHER Saint-Chély-d’Apcher, dimanche 30 juin 2024.

RALLYE PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE HALTE À SAINT-CHÉLY-D’APCHER Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Le PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE est une randonnée automobile de Régularité réservée aux voitures de plus de 35 ans qui se déroule principalement en Nord-Lozère.

Le Pays de Lozère Historique se déroule sur routes ouvertes à la circulation dans le strict respect du Code de la Route.

Créé et organisé par l’ECURIE GÉVAUDAN, le Pays de Lozère Historique existe depuis 2002.

Le dimanche 30 juin, le rallye fera une halte à Saint-Chély-d’Apcher. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30 12:00:00

Place du Foirail

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

